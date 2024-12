Brand Roderwolde onder controle, NL-Alert ingetrokken

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de richting van het dorp Eelderwolde trok. De veiligheidsregio had daarom een NL-Alert verstuurd. Rond 12.00 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’ en was de NL-Alert niet meer van toepassing. Door het vuur zijn ook zonnepanelen verbrand. Deeltjes daarvan zijn binnen een straal van 300 meter rondom de brandhaard gevonden. Omwonenden kunnen op de website van de veiligheidsregio lezen hoe ze de deeltjes kunnen opruimen.

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld zegt tegen RTV Drenthe mee te leven met de bewoners. „Het is niet in woorden te omschrijven wat de brand voor deze mensen betekent. Je bent in één klap alles kwijt. Dat is vreselijk. Zo krijgt kerst een heel nare rand.” De burgemeester zei een harde knal te hebben gehoord bij het uitbreken van de brand. Maar de exacte oorzaak van de brand weet hij niet, laat hij aan de omroep weten.