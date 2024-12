Op de dag van kerstavond is het met 6 tot 8 graden nog niet enorm zacht te noemen, maar de temperatuur loopt gedurende de avond een graad op. Landinwaarts kan daarbij wat lichte regen vallen. ’s Nachts kan het mistig worden, maar het weer blijft zacht met in het oosten en zuidoosten wat motregen.

Die motregen zet in de oostelijke en zuidoostelijke regio door op eerste kerstdag. In het noordwesten en noorden kan dan juist met goed geluk een zonnetje te zien zijn.

Op tweede kerstdag verplaatst de zon zich langzaam richting het zuidoosten. Het is nog steeds grijs, maar het blijft wel droog. Lokaal kan de zon ’s middags te vinden zijn in Limburg en het oosten van Brabant waarbij het zo’n 9 à 10 graden wordt.

Komend weekend wordt het weer wat kouder. Temperaturen dalen naar 6 tot 8 graden en ’s nachts naar zo’n 3 tot 5 graden. Op sommige plekken, met name in het zuidoosten, kan het opklaren in de nacht waardoor het daar licht kan gaan vriezen. In de rest van het land blijft het daarentegen vooral de bekende grijze kleur. Op vrijdag en zaterdag kan daarbij lokaal wat motregen vallen. Die kans op regen wordt vanaf zondag groter, net als een hardere wind.