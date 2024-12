Leger VS: twee leden Islamitische Staat gedood bij aanval Syrië

De IS-leden zouden bezig zijn geweest met het verplaatsen van een vrachtwagen vol wapens in de Syrische provincie Deir al-Zor, een gebied dat voorheen werd gecontroleerd door de Syrische regering en de Russen. In de oostelijke aan Irak grenzende provincie zijn IS-jihadisten actief.

Het Amerikaanse legercommando in de regio (CENTCOM) zegt op X dat de luchtaanval onderdeel was van hun „voortdurende inzet om, samen met partners in de regio, de pogingen van terroristen om aanvallen op burgers en militair personeel te plannen en uit te voeren, te verstoren en te verslechteren.”