Nieuwe Franse premier Bayrou heeft regering rond

Bayrou (73) is de vierde premier van Frankrijk in 2024, na Élisabeth Borne, Gabriel Attal en Michel Barnier. Borne wordt nu minister van Onderwijs en ook oud-premier Manuel Valls krijgt weer een post in de regering. Valls was tussen 2014 en 2016 de eerste minister onder François Hollande en krijgt nu de Franse overzeese gebieden in zijn portefeuille, zoals het door een cycloon getroffen Mayotte.

Frankrijk bevindt zich in bijzonder woelig politiek vaarwater. De belangrijkste opdracht voor de regering Bayrou zal zijn om een begroting voor 2025 op te stellen die de test van de financiële markten kan doorstaan. De 66-jarige Eric Lombard, nu nog het hoofd van het nationale investeringsfonds, wordt de nieuwe minister van Financiën.

Sébastien Lecornu (Defensie), Jean-Noël Barrot (Buitenlandse Zaken) en Bruno Retailleau (Binnenlandse Zaken) behouden allemaal hun baan. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin wordt de nieuwe minister van Justitie.

Het blok van Macron heeft sinds deze zomer geen meerderheid meer in het parlement. Daardoor kon de oppositie de vorige regering met een motie van wantrouwen wegsturen na een conflict over de begroting. Bayrou zal de steun van een oppositiepartij nodig hebben om de begroting nu wel aangenomen te krijgen.