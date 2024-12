Bed-bad-brood moet ook in Utrecht voorlopig blijven bestaan

Eerder oordeelde een rechter in Rotterdam hetzelfde over de opvang van afgewezen asielzoekers daar. Het kabinet geeft vanaf januari geen geld meer aan de gemeenten voor deze Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

Door het stoppen van de financiering zullen de opvanglocaties sluiten. De vijf gemeenten die de LVV verzorgen, vrezen dat mensen dan op straat terechtkomen. De vreemdelingen hebben gegroepeerd rechtszaken aangespannen. In Rotterdam ging het om 22 mensen. In Eindhoven gingen 27 vreemdelingen naar de rechter, maar daar heeft de gemeente gezegd de opvang voorlopig uit eigen middelen voort te zetten. Dinsdag dient de zaak in Amsterdam, later onderneemt advocaat Pim Fischer stappen in Groningen.

De minister van Asiel en Migratie is van mening dat de LVV geen verplichting voor het Rijk is, Marjolein Faber zegt dat de vreemdelingen in een vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel terechtkunnen. Vreemdelingen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Tot daarover duidelijkheid is, mag de opvang in Utrecht niet sluiten, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland.