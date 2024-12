VNG en Aedes vragen gemeenten elk 4 statushouders huis te geven

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vreest dat met aanstaande sluitingen van tijdelijke noodopvanglocaties in het land, het opvangcentrum in Ter Apel weer te vol wordt. In de opvang zitten 19.000 mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een huis. Door onder meer de woningnood stromen zij niet uit. Maar als gemeenten gehoor geven aan de oproep van VNG en Aedes, kunnen er zo’n 1300 plekken vrijgemaakt worden.

VNG en Aedes zeggen zich te realiseren zo het probleem op langere termijn niet op te lossen, wel zou het acute problemen in de opvang kunnen voorkomen. VNG-voorzitter Sharon Dijksma ziet de problemen daar „snel toenemen en we kunnen ons niet veroorloven dat opnieuw asielzoekers op straat terechtkomen”.

De woningnood kan alleen aangepakt worden door snel huizen bij te bouwen, maar dat kost tijd, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. „Goede huisvesting helpt mensen het meest, dus we moeten er zo snel mogelijk vanaf dat we miljarden in opvangvoorzieningen steken.” Bekend is dat (crisis)noodopvanglocaties het COA veel meer geld kosten dan structurele opvangplekken. „Dat geld kunnen we veel beter gebruiken voor huizen en flexwoningen, waarin alle mensen die urgent een woning nodig hebben, terechtkunnen”, aldus Van Rijn.