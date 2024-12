Noord-Holland restaureert vooral kerken met nieuwe subsidie

„Monumenten vertellen de verhalen uit het verleden. Ze zijn bijzonder erfgoed en geven identiteit aan onze leefomgeving. Het behoud van monumenten is daarom belangrijk, voor nu en voor de volgende generatie”, verklaart gedeputeerde Jelle Beemsterboer de investering in het herstel.

In Noord-Holland staan ongeveer 14.000 rijksmonumenten. Het herstel hiervan wordt betaald door de provincie en de rijksoverheid.

Het meeste geld gaat naar Kasteel Nederhorst in Amsterdam, de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Grote Kerk in Naarden. De drie herstelprojecten krijgen allemaal 500.000 euro. In Naarden moet schilderwerk worden gerestaureerd, bij de Nieuwe Kerk wordt de fundering vernieuwd en het kasteel wordt volledig gerenoveerd.