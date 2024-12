Brekelmans: tumult Syrië onderstreept belang van missie in Irak

Brekelmans spreekt waardering uit voor de militairen, die volgens hem in „een ingewikkelde omgeving” een belangrijke bijdrage leveren aan een veilig Irak. Nederland levert naast adviseurs ook 145 beveiligers voor de NAVO-missie in de hoofdstad Bagdad. Daarnaast zijn drie Chinook-transporthelikopters met bemanningen en technici, bij elkaar 120 militairen, gestationeerd in Erbil in het noorden van het land.

Het „tumult in Syrië”, zoals Brekelmans het noemt, kan volgens de minister zomaar overslaan naar Irak. De Syrische rebellen slaagden er onlangs met een plotselinge en snelle opmars in een einde te maken aan het regime van Bashar al-Assad. Onduidelijk is nog hoe het daardoor ontstane machtsvacuüm precies wordt opgevuld. Onder de tegenstanders van Assad die nu uit gevangenissen worden bevrijd, kunnen bovendien ook ISIS-strijders zijn.

„Het gaat echt beter in Irak”, benadrukt Brekelmans. „Er is een stabiele ondergrond waarop verder gebouwd kan worden. Maar het blijft nog fragiel.” De ontwikkelingen in Syrië maken een westerse aanwezigheid „nog belangrijker”. Of Nederland daaraan blijft bijdragen, laat hij nog in het midden. Die afweging moet „in een breder plaatje” worden gemaakt. Het hoeft wellicht ook niet in de huidige omvang. „Ook met weinig mensen kun je veel invloed hebben.”

Brekelmans waarschuwt wel voor de mogelijke gevolgen, mocht de chaos in Syrië ook Irak treffen. „Als ISIS hier sterker wordt, dan zijn ze ook beter in staat internationaal aanslagen te plegen.” Daarnaast wijst hij critici, waaronder coalitiepartner PVV die over de jongste verlenging van de Irak-missie zei dat het daarna echt wel klaar moet zijn, op de migratiestromen die dan op gang kunnen komen.