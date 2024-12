Man verwijderd uit kerkdienst Ermelo

De man, die in de kerkelijke gemeente niet bekend was, was in een kerkbank gaan zitten en woonde een groot deel van de dienst bij. Zijn gedrag riep, door uitspraken die hij deed en doordat hij een tas bij zich had, vragen op. Aan het eind van de dienst, waarin ds. W.H.Th. Moehn voorging, verwijderden enkele agenten, die erbij waren geroepen, de man uit de kerk.

De Nieuwe Kerk in Ermelo. beeld Wikimedia

De tas die hij bij zich droeg, is door de politie onderzocht, maar daarin is niets bijzonders gevonden, schrijft Omroep Gelderland op zijn website. De man is inmiddels weer vrijgelaten.