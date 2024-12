VS halen per ongeluk eigen gevechtsvliegtuig boven Rode Zee neer

De beide piloten brachten zich met hun schietstoel in veiligheid en werden gered. Een van hen raakte lichtgewond.

Het vliegtuig steeg op van het vliegdekschip Harry S. Truman en een van de escorterende schepen nam het bij vergissing onder vuur en raakte.

Zaterdag nog voerden de Amerikanen in het gebied een aanval uit op doelen van de Houthi’s in Jemen. Die vallen al meer dan een jaar de commerciële scheepvaart in de Rode Zee aan om een zeeblokkade tegen Israël af te dwingen. Daarmee tonen ze zich naar eigen zeggen solidair met de Palestijnen in de Gazastrook.

De Amerikaanse strijdkrachten onderzoeken hoe het incident met het eigen vliegtuig heeft kunnen gebeuren.