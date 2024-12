Bondsdag wil weten of aanval Maagdenburg te voorkomen was

Buitenland

Het Duitse parlement wil weten of de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg voorkomen had kunnen worden. Onder anderen minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser, de bazen van de inlichtingendiensten en het hoofd van de migratiedienst moeten zich tijdens een speciale zitting van de Bondsdag verantwoorden. De zitting wordt gehouden op 30 december.