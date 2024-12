Nikkei: Google schendt concurrentiewetten volgens waakhond Japan

De toezichthouder zou hebben vastgesteld dat de contracten van het Amerikaanse techconcern met smartphonefabrikanten de concurrentie oneerlijk beperken, wat de markt voor internetzoekmachines schaadt. Chrome is wereldwijd de meest gebruikte webbrowser. Google gebruikt gegevens van Chrome-gebruikers om bijvoorbeeld reclames gerichter en effectiever in te zetten. Google heeft nog niet gereageerd tegenover persbureau Reuters en de JFTC was niet bereikbaar.

Ook in de Verenigde Staten en de EU ligt de dominante positie van Google onder een vergrootglas. Zo wil het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het moederbedrijf van Google, Alphabet, Chrome verkoopt en dat het techconcern data rond zoekopdrachten in de gelijknamige zoekmachine deelt met concurrenten. Zo moet het monopolie van Google op de markt voor online zoeken worden opgebroken.