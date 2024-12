Drie minderjarigen vast voor brandstichting strandtent Zandvoort

De drie verdachten zitten vast op het politiebureau, ze worden verhoord. De jongens maakten deel uit van een groep van vijf. „We zoeken er dus nog twee”, aldus een politiewoordvoerster. Meer details over de drie wilde ze niet geven. „We doen bewust geen uitspraken over de leeftijd of woonplaats.”

De politie onderzoekt wat de eventuele rol is van de verdachten bij de brand. Even voor 21.00 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur uit was. De strandtent is onderdeel van het circuit van Zandvoort, waarvan prins Bernhard mede-eigenaar is.