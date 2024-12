Korpschef snapt onbegrip eerdere vrijlating verdachten Tarwekamp

Twee van de vier verdachten van de fatale explosie aan de Tarwekamp komen uit Roosendaal. Zij werden begin deze maand aangehouden in Oosterhout met jerrycans, fakkels en zwaar vuurwerk en zouden later de aanslag hebben gepleegd in opdracht van een 33-jarige Rotterdammer.

„Achteraf kan je heel goed lijnen leggen en dingen aan elkaar verbinden”, zegt Knol in het programma van Rick Nieman over de vrijlating van de verdachten na die eerdere arrestatie. „En ten tweede: op dat moment is er een beslissing genomen door een officier (van justitie) op basis van de informatie die er was en al het andere wat er ook moet gebeuren.” Volgens de korpschef wordt er gekeken of er niet anders gehandeld had moeten worden en is het „ook een kwestie van daarvan maar weer leren”.

Door de aanslag aan de Tarwekamp kwamen zes mensen om het leven. Het vermoedelijke doelwit was een bruidsmodewinkel. Een verbroken relatie tussen de winkeleigenares en de Rotterdammer zou de aanleiding zijn geweest.