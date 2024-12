Stellantis draait reductie 1100 banen terug na vertrek oud-topman

De autofabrikant wilde vanaf 5 januari het aantal ploegendiensten terugbrengen, nadat het concern in het derde kwartaal minder auto’s had verkocht in onder meer de Verenigde Staten. Maar dit besluit is teruggedraaid omdat „Stellantis zijn strategie in Noord-Amerika blijft heroverwegen”, aldus een woordvoerder.

Tavares kreeg kritiek nadat Stellantis een winstwaarschuwing had uitgebracht over de resultaten van 2024. Sommige bestuursleden van het concern vonden zijn doelstellingen onrealistisch of schadelijk, zeiden bronnen kort na zijn vertrek tegen persbureau Reuters. Naast Jeep vallen ook bijvoorbeeld Opel, Fiat, Peugeot, Citroën en Alfa Romeo onder Stellantis.

Het autoconcern had onlangs ook al andere plannen aangepast na het vertrek van Tavares. De interim-bestuursvoorzitter heeft de Franse en Italiaanse regering garanties gegeven dat de productie en investeringen van Stellantis in beide landen in stand worden gehouden. Afgelopen dinsdag werd bekend dat het concern alle Italiaanse fabrieken openhoudt en vanaf 2026 de productie opvoert met de lancering van nieuwe modellen. Het akkoord volgt op maandenlange spanningen tussen Italië en Stellantis.