Klein deel XR-betogers blijft vastgelijmd achter in Rijksmuseum

Ze zeggen daar te willen blijven zitten tot het museum stopt met het aannemen van subsidies van ING, aldus een van de actievoerders. Het groepje is op het bankje gaan zitten na afloop van een protestactie met enkele honderden demonstranten die rond 14.30 uur begon in de Eregalerij.

Na enige tijd werden de achterblijvers door een museummedewerker, vergezeld door twee politiemensen, gesommeerd het museum te verlaten. Ze leken niet bereid op dat verzoek in te gaan en beriepen zich op hun demonstratierecht. Tijdens de actie konden de overige bezoekers gewoon de topwerken in de zaal bekijken.

Rond 15.45 uur kregen de activisten een laatste kans om te vertrekken. Een agent ter plaatse zegt tegen hen dat het Rijksmuseum aangifte doet als de actievoerders geen gehoor geven aan deze vordering. „We gaan weg als het Rijks de banden met ING verbreekt”, zegt een woordvoerster van XR.

XR-woordvoerder Josefien van Marlen is tevreden over de opkomst bij het eerste deel van de actie, waar naast enkele honderden volwassenen, ook tientallen kinderen aan deelnamen. Er zijn veel meer betogers op afgekomen dan ze vooraf had gedacht. „Spectaculair.” Actievoerders worden opgeroepen zich te verspreiden door het museum en om op sociale media een selfie te maken met hun kleine banner bij hun favoriete schilderij.