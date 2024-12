Advent (4)

Na vier weken verwachten en uitzien, is het bijna Kerst. God zag om naar Zijn schepping en legde Zijn Zoon letterlijk neer op een donkere wereld verloren in schuld. Zodat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zou zien. Hét Licht.

Kerst is met Simeon zien dat God de Zaligmaker gegeven heeft. Hij Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.