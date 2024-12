Dagen worden langer en nachten korter, zon komt naar ons toe

De kortste dag van het jaar valt samen met de zogenoemde winterzonnewende. Dan staat de zon op zijn zuidelijkste punt aan de hemel, boven de Steenbokskeerkring. Dat is een denkbeeldige lijn die door landen als Chili, Brazilië, Madagaskar en Australië loopt. Om 10.19 uur Nederlandse tijd stond de zon boven dat punt.

Vanaf nu komt de zon weer naar ons toe. Nu duurt een dag nog ongeveer 7 uur en 40 minuten, begin januari is dat gestegen tot ruim 8 uur. Elke dag duurt dan een paar minuten langer dan de dag ervoor. Half februari zit er al tien uur tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Op 20 maart volgend jaar om 10.01 uur gaat de zon weer over de evenaar heen, zijn dag en nacht even lang en begint de astronomische lente. In juni is de langste dag. Die duurt bijna 17 uur.