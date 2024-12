NCTV herhaalt: ook in Nederland is kans op aanslag reëel

Dat ook in Nederland alertheid geboden is, was eerder deze week ook al de boodschap van het nieuwe zogenoemde dreigingsbeeld terrorisme van de NCTV. Het op een na hoogste dreigingsniveau (4 op een schaal van 5) blijft van kracht. „Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is.”

Aalbersberg spreekt van „afschuwelijke gebeurtenissen” in Maagdenburg. Een man reed daar met hoge snelheid in op bezoekers van een kerstmarkt. Daardoor zijn er zeker twee doden gevallen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. „Waar kerst voor velen een moment van gezelligheid en bezinning brengt, eindigt deze kerstmarkt in chaos, schok en verdriet.”