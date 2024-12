OM op Curaçao eist hoge straffen voor moord op marechaussee Brood

Tegen F. is een hoge straf geëist omdat ook zijn rol is meegenomen bij de moord op de 25-jarige Tahir Jansen in september 2023. Dat gebeurde na een ruzie over een gestolen partij vapes. F. heeft volgens het OM Jansen doodgeschoten. Die zaak werd donderdag behandeld, de officier van justitie heeft in zijn strafeis beide zaken gecombineerd.

De officier van justitie De Graaf spreekt van „twee verschrikkelijke feiten van de buitencategorie”. Hij noemde Toon Brood „een verbinder die het beste voor had met het eiland” en vraagt om een forse straf als vergelding en ook om de samenleving te beschermen. De rechter doet op 29 januari uitspraak