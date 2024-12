Verzuimende gemeenten hoeven doel asielopvang niet te halen

De provincies en gemeenten hebben met de omstreden spreidingswet opdracht gekregen 96.000 opvangplekken te regelen. Maar niet alle gemeenten werkten mee om de verdeling rond te krijgen, waardoor het doel niet is gehaald. Doordat gemeenten in de noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland meer doen dan gevraagd, zijn er toch zo’n 88.000 plaatsen gevonden. Faber geeft de provincies en gemeenten nog een half jaar de tijd om de overige bedden te regelen. De PVV-minister, die de verdeling vóór de jaarwisseling moest bekrachtigen, schrijft zelf niet voor welke gemeenten of provincies die moeten leveren.

„Ik wil helemaal niet dwingen”, zei Faber vrijdag. „We voeren momenteel hele goede gesprekken met de provincies en gemeenten en ik denk dat we daar op vrijwillige basis heel goed uit kunnen komen.” De spreidingswet bepaalt dat de minister vanaf de zomer opvangplaatsen zou kunnen afdwingen.

Faber wil de spreidingswet afschaffen, maar het is maar de vraag of en wanneer dat lukt. De Eerste Kamer, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben, keurde de wet eerder juist goed en zou daar dan op moeten terugkomen.