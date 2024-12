Kabinet en regio komen niets verder met Lely- en Nedersaksenlijn

De twee spoorlijnen moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid per trein van het noorden van Nederland. Maar voor beide projecten is de financiering een probleem. Het tekort voor de Lelylijn, die Lelystad moet gaan verbinden met Leeuwarden en Groningen, bedraagt zo’n 10 miljard euro. Voor de Nedersaksenlijn van Emmen naar Groningen is het financiële gat met 1,7 miljard euro flink kleiner.

Het kabinet wilde een deel van de 3 miljard euro die al voor de Lelylijn is gereserveerd, gebruiken om de Nedersaksenlijn op weg te helpen. Maar de Tweede Kamer sprak zich deze week uit tegen deze oplossing, tot chagrijn van zowel Jansen als de noordelijke provincies.

Dat het bestuurlijk overleg vrijdag een oplossing niet dichterbij heeft gebracht, stelt ook Jansen teleur. Wel sprak hij van „een constructief gesprek”. De staatssecretaris benadrukte dat de beschikbare middelen voor grote infrastructurele projecten nu eenmaal beperkt zijn. „Samen met de regio ga ik de komende maanden kijken hoe we stappen kunnen zetten.”