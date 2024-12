Noorden teleurgesteld over gebrek aan plannen grote spoorlijnen

Dat plan was om het geld dat voor de Lelylijn was gereserveerd te gebruiken voor de goedkopere Nedersaksenlijn. Dan kon daarna verder worden gezocht naar financiering voor de Lelylijn.

„Daar zijn wij teleurgesteld over, wij vroegen om concrete stappen en die zijn niet gezet”, aldus Paas. „De staatssecretaris beloofde creativiteit en overleg, maar die blijven enorm beperkt.”

In het overleg is afgesproken om vanaf januari wel intensief te gaan overleggen. „Wij hebben het kabinet de hand weer gereikt en gezegd dat we willen horen dat ze vastberaden zijn om de eigen ambities te realiseren. Toen sprak de staatssecretaris uit dat hij die lijnen wil realiseren en daarvoor nog in deze kabinetsperiode substantiële stappen wil zetten.” Paas zei dat nog niet bekend is hoe dit moet gebeuren.

De Lelylijn - van Lelystad naar Groningen - moet een snellere verbinding worden tussen de Randstad en Friesland en Groningen. De kosten van de treinverbinding worden op zeker 13 miljard euro geschat. Er moet op veel plaatsen nieuw spoor komen, plus meerdere nieuwe stations. De Nedersaksenlijn moet Groningen met Enschede verbinden. Daarvoor moet 44 kilometer spoor worden gelegd tussen Veendam en Emmen. De kosten voor dit project worden geschat op 1,7 tot 3 miljard euro.