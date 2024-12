Schoof hoopt dat asielplannen in nazomer ingaan

De plannen, waarmee Faber kortere verblijfsvergunningen wil uitgeven en minder nareizigers wil toelaten, moeten na een oordeel van de Raad van State nog een keer door de ministerraad. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan. Dat zal „niet zonder slag of stoot” gaan, verwacht Schoof. „Dus we zullen ook moeten investeren en kijken hoe we dit kunnen doen”, zei hij na de ministerraad waarin het kabinet de plannen goedkeurde.

Schoof gaat Faber ondersteunen bij haar inspanningen om ook oppositiepartijen in de Eerste Kamer te overtuigen, kondigt hij aan. Dat is „logisch” bij voorstellen „die uitermate belangrijk zijn voor dit kabinet”. Hij hoopt dat dat slaagt „tussen de zomer en het najaar”.

Ook haar eigen partijleider, PVV-voorman Geert Wilders, toont zich steeds ongeduldiger over de invoering van Fabers strengere asielmaatregelen. Speculerend op de vermindering van het aantal asielzoekers heeft Faber voor 2027 al grote bezuinigingen op de beoordeling en opvang van asielzoekers ingeboekt.