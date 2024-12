AEX omlaag, Novo Nordisk keldert na tegenvaller afslankmiddel

De hoofdindex op het Damrak eindigde 0,4 procent lager op 875,44 punten. De MidKap zakte een fractie tot 831,70 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

De stemming onder beleggers werd gedrukt door het dreigement van aankomend president Donald Trump om importheffingen voor de Europese Unie in te voeren als de EU-lidstaten niet meer Amerikaanse olie en gas gaan inkopen. Ook het vooruitzicht dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar minder sterk gaat verlagen dan gehoopt, bleef zorgen voor druk op het sentiment.

Novo Nordisk kelderde bijna 21 procent in Kopenhagen. De farmaceut heeft het afslankmiddel met de naam CagriSema gedurende 68 weken getest op ongeveer 3400 mensen. Uit de resultaten kwam naar voren dat het medicijn leidt tot gemiddeld 22,7 procent gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht. Het bedrijf ging eerder echter uit van een gewichtsverlies van 25 procent.

In de AEX was ING de grootste daler met een verlies van 1,4 procent. Chipbedrijf Besi prijkte bovenaan bij de hoofdfondsen met een plus van 2,8 procent. In de MidKap deed TKH het goed met een koersstijging van 5,4 procent, na het nieuws dat investeringsmaatschappij HAL een belang van 3,5 procent heeft in de technologiegroep. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 3,7 procent.

Op de Brusselse beurs won Onward Medical bijna 5 procent. Het Eindhovense medisch-technologische bedrijf heeft voor het eerst toestemming gekregen om zijn technologie voor mensen met een dwarslaesie te verkopen. De Amerikaanse toezichthouder FDA staat het systeem ARC-EX toe op de Amerikaanse markt. Dit product moet mensen die na een dwarslaesie zijn verlamd weer helpen met bewegen.

De euro was 1,0430 dollar waard, tegen 1,0384 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 69,37 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 72,83 dollar per vat.