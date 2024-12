Amsterdamse vluchtelingenorganisatie boos over asielplannen Faber

De ministerraad keurde vrijdag de voorstellen van Faber goed. Het gaat onder meer om voorstellen om verblijfsvergunningen te bekorten en om het aantal nareizigers te beperken. Ook wil Faber de invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers. Dat houdt in dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die vluchten voor oorlog en mensen die vluchten omdat ze persoonlijk vervolgd kunnen worden, bijvoorbeeld door hun seksuele voorkeur of religie. De plannen gaan eerst voor advies naar de Raad van State, daarna moeten ze nog door de Tweede en Eerste Kamer.

„Dit is niet het Nederland waar we trots op kunnen zijn”, vindt directeur-bestuurder Erik Rouw van ASKV. „Deze wetten zijn niets meer dan symboolpolitiek om vluchtelingen te ontmoedigen, ongeacht de menselijke kosten. Zij worden tot zondebok gemaakt en krijgen de schuld van alle problemen in Nederland. In plaats van bruggen te bouwen, kiest het kabinet voor verdeeldheid en hardvochtigheid.”

De organisatie zegt boos te zijn over het tweestatusstelsel dat Faber wil invoeren en vreest ook voor „opzettelijke chaos”, door de extra procedures die dat stelsel oplevert. „Door een onderscheid te maken tussen asielzoekers die persoonlijk worden vervolgd en mensen die vluchten voor oorlog, introduceert het kabinet een arbitraire en discriminerende tweedeling”, aldus ASKV.