OM wil dat eigenaar vuilstort Eerbeek lek giftige stoffen dicht

Bij de bouw van de stortplaats zijn staalslakken gebruikt. Een restproduct van staalproductie, dat vaker wordt gebruikt in de bouw en bij wegen. Als ze niet goed worden geplaatst, kunnen de staalslakken na contact met regenwater giftige stoffen lekken.

Volgens het OM gebeurt dat al sinds de oplevering van de stort in 2019. Omwonenden zeggen dat ze sindsdien soms spontaan een bloedneus krijgen en last hebben van een geïrriteerde huid. Dat zijn symptomen die worden gelinkt aan staalslakken. „De officier van justitie kan door de ernstige schade voor mens en milieu niet anders concluderen dan dat er direct moet worden ingegrepen via de rechter.”

Woensdag meldde provincie Gelderland dat de staalslakken in 2027 zodanig zijn afgedekt dat er geen giftige stoffen meer kunnen lekken. Volgens gedeputeerde Ans Mol is het niet mogelijk om dit eerder te doen. „Daar is de stort nu niet stabiel genoeg voor. Eerst moeten de zijkanten van de bult verstevigd worden; daarna kan de bovenkant worden afgedekt”, zei ze tijdens een Statenvergadering.

Het is volgens Mol niet mogelijk om de staalslakken weg te halen. „Dat levert niet alleen veel verkeersbewegingen op, maar er moet ook een andere bouwstof worden gezocht. En daarnaast moeten de staalslakken dan ergens anders worden gestort. We zouden het probleem dan alleen verplaatsen.”