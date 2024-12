SodM: geen gaswinning Warffum tot nieuwe vergunning definitief is

In een Kamerdebat zei Hermans onlangs dat de gaswinning in dat geval tijdelijk wordt gedoogd. SodM laat echter weten daar niet aan te beginnen. De toezichthouder heeft weliswaar vastgesteld dat de winning veilig kan, maar vindt het ook belangrijk dat naar lokale bestuurders wordt geluisterd. Uit gesprekken met de omgeving concludeert SodM dat aan deze voorwaarde niet is voldaan.

Het gedogen van gaswinning zonder de zorgen die daarover leven in de omgeving serieus te nemen, zou volgens SodM het vertrouwen in de Rijksoverheid verder ondermijnen. De toezichthouder wijst daarbij ook op de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning, waarin geconcludeerd werd dat economische belangen decennialang voorrang kregen boven de veiligheid van Groningers. Het vorige kabinet beloofde daarop juist beterschap.

Warffum ligt vlak naast het Groningenveld, waar de oorzaak ligt van talloze aardbevingen die door de jaren heen veel schade veroorzaakten in de regio. Dat gasveld, het grootste van West-Europa, werd om die reden dit voorjaar definitief gesloten. Deze seismische risico’s spelen volgens SodM nauwelijks bij de winning uit het veel kleinere veld bij Warffum, dat geologisch gezien losstaat van het Groningenveld.

Dat het kabinet de vergunning van de NAM wil verlengen ligt desondanks zeer gevoelig. Ook Warffum werd in het verleden getroffen door bevingen vanuit het Groningenveld. De coalitiepartijen schreven in hun hoofdlijnenakkoord bovendien op dat zij „geen Gronings gas” meer wilden winnen. Zij nuanceerden dat later en zeiden dat daarmee uitsluitend het Groningenveld werd bedoeld.

De NAM laat in een schriftelijke verklaring weten zich aan het besluit van SodM te houden en de gaswinning uit het Warffumveld per 1 januari tijdelijk te stoppen, totdat een definitieve vergunning is verleend. Het gasbedrijf wil niet ingaan op nadere vragen.