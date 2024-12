EU en Zwitserland kunnen elektriciteit gaan uitwisselen

Ze spreekt van „een historische stap. Deze overeenkomst reflecteert de nauwe banden tussen de EU en Zwitserland”, zei ze. Zwitserland krijgt niet alleen toegang tot de Europese elektriciteitsmarkt, maar gaat ook meer samenwerken met de EU op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid.

Verder mag Zwitserland volgens de overeenkomst deelnemen aan projecten die worden gefinancierd uit het Europese Horizon-programma, een Europees fonds van zo’n 100 miljard euro voor innovatieprojecten.

Voor de overeenkomst van kracht wordt, moet het Zwitserse parlement zich er nog over buigen. Daarnaast is het mogelijk dat Zwitserse burgers ook hun zegje mogen doen in een referendum. Niet iedereen in Zwitserland is blij met het aanhalen van de banden met Brussel. De grootste partij in Zwitserland, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP), verzet zich sterk tegen de overeenkomst. Volgens de partij wordt Zwitserland zo een onderdaan van Brussel.

De EU is overigens de grootste handelspartner van Zwitserland. Daarnaast wonen zo’n 1,5 miljoen Europeanen in het land en trekken dagelijks honderdduizenden EU-burgers de Zwitserse grens over voor werk.