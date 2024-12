Kamer steunt onder Schoof vaker moties die kabinet afraadt

Moties zijn verzoeken van de Tweede Kamer aan het kabinet, voor bijvoorbeeld nieuw beleid of een onderzoek. Ministers en staatssecretarissen geven hier altijd een stemadvies bij. Coalitiepartijen volgen vaak het stemadvies van bewindslieden, maar wijken daar soms vanaf. Zonder steun van een of meerdere coalitiepartijen halen moties geen meerderheid.

De cijfers laten zien dat coalitiepartijen vaker ingaan tegen het advies van het kabinet dat ze zelf ondersteunen. Dat de Kamerleden - ook van de coalitie - meer zelfstandig opereren van het kabinet is een wens van Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Ook bij moties waarbij het kabinet het oordeel aan de Kamer liet, is een verschil te zien, hoewel dat kleiner is. Ruim 6 procent van de moties met vrij stemadvies van het kabinet-Schoof werd toch weggestemd, tegen 4 procent onder Rutte IV.

Het gaat om gegevens tot en met begin december, die zijn aangeleverd door de Dienst Informatie en Archief van de Tweede Kamer. Bij de vergelijking tussen stemuitslagen is alleen gekeken naar de periode voordat het laatste kabinet onder Mark Rutte was gevallen. Een vergelijking met eerdere kabinetten is niet te maken, omdat de juiste gegevens daarvoor niet beschikbaar zijn.

Donderdagavond laat stemde de Tweede Kamer nog in met meerdere moties die ministers hadden afgeraden. Het parlement verzocht minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) Schiphol volgend jaar strengere geluidsnormen op te leggen. De bewindsman noemde deze motie „zeer onverstandig”.

Het staat coalitiepartijen volgens Schoof „vrij om een eigen afweging te maken” over moties, zolang zij zich houden aan de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Toch vindt de premier dat ministers en staatssecretarissen moeten proberen om Kamerleden zo vaak mogelijk te overtuigen, zei hij in zijn wekelijkse persconferentie, want negatieve stemadviezen worden „niet zomaar” gegeven.