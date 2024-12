De reden voor de verlaging is dat de economische groei in de Europese Unie zowel in 2025 als 2026 lager zal uitkomen dan eerder werd verwacht, aldus de ECB. De bank wijst er daarbij op dat de kans op tegenvallers op dit terrein groter is dan de kans op meevallers.

Bijvoorbeeld omdat in de ramingen geen rekening is gehouden met de mogelijke invoerheffingen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Zulke heffingen zouden de relatief open economie van de eurozone vrijwel zeker flink raken.

Hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. beeld AFP, Kirill Kudryavtsev

Daarnaast verwacht de centrale bank dat de geldontwaarding in de komende twee jaren afneemt. De inflatie is volgens de ECB op weg naar 2 procent per jaar, het streefpercentage van de bank.

De ECB richt zich bij de rentebesluiten op de noden van de eurozone als geheel. Als je met ECB-mensen spreekt, krijg je vaak te horen dat zij de grenzen tussen de landen wegdenken; voor hen gaat het om ”euroland”.

Edin Mujagic. beeld RD, Henk Visscher

Of de bestuursleden van de ECB echt zo in het spel zitten is niet aan te tonen (op grond van mijn gesprekken met hen ben ik ervan overtuigd dat ze die grenzen niet helemaal wegdenken), maar wat wel zeker is, is dat de rente die de ECB voor de hele eurozone vaststelt vervolgens geldt voor al de afzonderlijke eurolanden. Voor het ene land zal die rente te hoog zijn, terwijl dezelfde rente voor een ander lid van het gezelschap juist te laag is.

Dit is een euvel dat al bestaat sinds de invoering van de euro. ”One size fits none” is de term die veel economen en anderen gebruiken om aan te geven dat de rente die de ECB bepaalt eigenlijk voor geen enkel euroland de beste is.

Nederland is een goed voorbeeld. Waar de jaarlijkse inflatie in de eurozone als geheel inmiddels een twee voor de komma heeft staan, bedraagt de Nederlandse inflatie volgens de laatste gegevens 4 procent. Waar de economie van de eurozone met veel moeite het hoofd boven water houdt, groeide de Nederlandse economie afgelopen maanden juist heel hard. Oftewel: Nederland heeft eigenlijk behoefte aan een hogere rente.

De ECB verlaagde de rente niet alleen meermaals dit jaar; de bank zal daarmee doorgaan in 2025. „De reisrichting is zeer duidelijk”, aldus de ECB-president eerder deze maand. Voor Nederland kan dat in 2025 extra olie op het inflatievuur gooien en extra brandstof voor de economie opleveren.

De auteur is econoom en beheerder bij beleggingsfonds Hoofbosch.