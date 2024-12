Van Weel: gevolgen NAVO-top voor evenementen nog niet duidelijk

Bij de grote internationale top eind juni zet de politie 27.000 agenten in. „De politie heeft nu ongeveer in kaart wat er nodig is om dat evenement te laten lopen. Nog niet alles is zeker”, aldus de minister. Er zijn bijvoorbeeld ook buitenlandse agenten om hulp gevraagd. Zodra het hele plaatje rond is, wordt het volgens hem ook duidelijker welke evenementen wel en niet door kunnen gaan.

Naar de top van het Atlantische bondgenootschap komen 45 staatshoofden en regeringsleiders, bijna honderd ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en nog eens 6000 delegatieleden. Het is de politie-inzet zeker waard, zegt Van Weel die voor de NAVO werkte voordat hij minister werd. „Ik kan me nog alle toppen herinneren van de afgelopen twintig jaar. Het is een heel groot evenement, daar moeten we blij mee zijn, maar er is ook een prijs.”