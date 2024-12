Vorig jaar was slechts 13 procent van de basisschooldocenten man, melden staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) en minister Eppo Bruins (Onderwijs). „Het is belangrijk dat leerlingen zich kunnen herkennen in wie er voor de klas staat”, aldus Paul. „Het is belangrijk dat er mannelijke rolmodellen zijn.” Het idee is dat mannen liever lesgeven aan de bovenbouw. Vrouwen willen juist liever voor de klas in de onderbouw.

De losse opleidingen gericht op jonge en oudere kinderen moeten beschikbaar komen naast de bestaande pabo. Iemand die een opleiding gericht op een van de leeftijdscategorieën heeft afgerond, zou ook alleen die groepen les mogen geven, vinden Paul en Bruins. „Experts vinden dat die grens rond 8 jaar zou moeten liggen”, aldus de bewindslieden.

In het hoofdlijnenakkoord dat PVV, NSC, VVD en BBB met elkaar sloten, was het plan voor losse opleidingen gericht op jonge en oudere kinderen al aangekondigd. Paul en Bruins schrijven vrijdag dat „rekening houdend met hoe lang het wet- en regelgevingstraject en alle noodzakelijke voorbereidingen duren” de studierichtingen in 2029 open zouden moeten gaan voor pabo-studenten.

Met de plannen hoopt het kabinet niet alleen mannen, maar sowieso meer mensen te interesseren voor het onderwijs. „Door de mogelijkheden te verruimen, denken we dat we wellicht meer mensen naar het onderwijs kunnen trekken”, lichtte Bruins vrijdag toe na de ministerraad.