Verantwoordelijk gedeputeerde Matthijs de Vries hoopte dat de zaak voor kerst behandeld kon worden, zodat er in januari een uitspraak zou zijn. Volgens De Vries wordt de kans op een dodelijk verkeersongeluk steeds groter. „We doen dit niet voor de lol. Het gaat om de verkeersveiligheid.” De Vries heeft daarom wel vertrouwen in de zaak.

In Friesland leven ongeveer 950 damherten, voornamelijk ten zuidoosten van Heerenveen bij de dorpen Mildam, Katlijk en Oranjewoud. Met name in de nacht zijn de dieren niet goed te zien als ze de weg oversteken. De provincie wil een deel van de roedel afschieten, om de groei te beperken. Volgens de provincie is dat nodig om het aantal gevaarlijke situaties op de weg te verlagen. Afgelopen jaar zouden er zeker er dertig aanrijdingen met damherten zijn geweest. Daarnaast zouden de dieren schade toebrengen aan de natuur en landbouw.

Animal Rights zegt blij te zijn dat in ieder geval tot februari geen damherten worden afgeschoten.