De komende tijd wil Van Vroonhoven werken aan het vertrouwen in de coalitie. „Dat betekent dat mijn partij er losser in moet gaan zitten, minder gespannen moet zijn. Iets meer moet geven en nemen. Want we maken onze beloftes als NSC niet waar op dit moment, dat zie ik ook.”

Sinds de terugkeer van partijleider Pieter Omtzigt speelt Van Vroonhoven nog steeds een sleutelrol in het contact met coalitiegenoten PVV, VVD en BBB. Ze neemt zich voor om VVD-leider Dilan Yeşilgöz uit te nodigen voor een kop koffie. „Ik vind het wel belangrijk om even te kijken of we met alles op één lijn zitten.”

Van Vroonhoven vraagt zich af welke waarde de VVD hecht aan de rechtstaatverklaring die de coalitie heeft afgesproken. Verder zegt ze dat VVD-minister David van Weel (Justitie) in het kabinet pleit voor een „afgezwakte vorm” van het constitutioneel hof dat NSC graag „in pure vorm” wil.