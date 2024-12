Musk mengde zich afgelopen jaar in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij steunde Donald Trump openlijk en doneerde volgens Amerikaanse media 250 miljoen dollar aan de Republikein. Afgelopen week sprak hij ook met de Britse politicus Nigel Farage van de rechtspopulistische partij Reform UK. Volgens Farage is Musk bereid ook een flink bedrag in zijn partij te steken.

Dat hij zich nu mogelijk ook met de Duitse politiek wil bemoeien, is door de AfD met gejuich ontvangen. „Ja!”, reageerde kanselierskandidaat Alice Weidel. „Je hebt helemaal gelijk, Elon.” Haar partij staat met 19 procent op de tweede plaats in de peilingen, ver achter de christendemocraten.

De AfD is omstreden in Duitsland om haar radicale opvattingen, vooral op het gebied van immigratie. De Duitse veiligheidsdiensten onderzoeken de partij om mogelijk rechtsextremisme. Andere partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten.

Musk schreef eerder al op X dat de opvattingen van de AfD in zijn ogen niet extremistisch zijn.