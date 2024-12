Marechaussee maakt cijfers grenscontroles toch niet bekend

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer wilden graag in januari de eerste cijfers zien, maar volgens Faber is dat te vroeg om conclusies te trekken. De regionale zender Oost meldde dinsdag dat nog geen tien vreemdelingen in het hele land zijn ontdekt bij de grenscontroles.

De grenscontroles houden in dat de marechaussee het komende halfjaar extra controleert op de meer dan 840 grensovergangen. Faber wil op die manier illegale migratie en mensensmokkel tegengaan. Maar of de maatregel het gewenste effect van de minister heeft, blijft de komende tijd dus nog onduidelijk.