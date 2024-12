Madlener: motie over minder geluidshinder Schiphol onverstandig

„Het is slecht voor de omwonenden, want we lopen hierdoor een jaar vertraging op met de maatregelen”, zei Madlener vrijdag voor de ministerraad. Om de 17 procent te halen is volgens hem een nieuwe procedure nodig. „Het is bovendien schadelijk voor de luchtvaartsector, want zo’n grote krimp is gewoon niet verantwoord.” Een strengere norm voor geluidshinder betekent doorgaans ook minder vluchten.

Moties zijn verzoeken aan het kabinet waarvan ministers zelf mogen bepalen of ze die opvolgen of naast zich neerleggen, al maken zij zich met dat laatste niet populair bij de Kamer. Madlener beloofde in het kabinet te overleggen of en hoe hij gehoor gaat geven aan deze motie.

De door Olger van Dijk (NSC) ingediende motie werd donderdagavond laat bij een hoofdelijke stemming door een krappe meerderheid aangenomen: 75 Kamerleden waren voor en 73 tegen.