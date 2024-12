Keijzer: middenhuur minder laten stijgen best ingewikkeld

De partijen roepen de minister onder meer op met verhuurders in gesprek te gaan om de stijging van de huurprijzen te beperken. Dat is volgens Keijzer niet eenvoudig omdat er nogal veel verhuurders zijn in het middensegment waarmee ze dan zou moeten praten.

De bewindsvrouw is het eens dat de maximale huurstijging „wel heel veel” is het komende jaar. Maar ze wil nog niets beloven en gaat eerst de vragen bestuderen die PVV en NSC hierover hebben gesteld. In het nieuwe jaar zal hier „zeker weten een discussie” over gevoerd worden.