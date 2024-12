Rode Kruis: sinds sluiting Jaarbeurs slapen er Oekraïners buiten

De organisatie weet van meerdere gevallen waarin het mensen niet was gelukt om een bed te vinden. Zo sliepen twee gezinnen van in totaal acht mensen twee nachten buiten. Een vrouw kwam ’s avonds aan in Amsterdam toen het Rode Kruis-kantoor al was gesloten en heeft toen de nacht doorgebracht op een bankje voor de deur. Het gaat veelal om mensen die net in Nederland aankomen en een opvangplek zoeken, maar de woordvoerster weet ook van mensen die via hun werk een slaapplek hadden en nadat het werk stopte ineens op straat stonden. Het Rode Kruis weet van veertien gevallen, maar denkt dat er meer mensen zijn die op straat hebben moeten slapen.

De Jaarbeurs was de centrale plek waar mensen zich konden melden voor opvang, legt de woordvoerster uit. Sinds die locatie dicht is, moeten mensen zich bij een van de honderden gemeenten melden als ze een slaapplek zoeken. Daar is vaak geen plaats. „Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd: ga maar naar buiten de Randstad. Maar mensen weten niet waar dat is. Of ze vragen zich af: waar heb ik dan de meeste kans?” Niet iedereen spreekt Engels. „Ze worden gewoon weggestuurd.”

Vaak kennen Oekraïners het Rode Kruis al uit hun thuisland, legt ze uit. Vaak lukt het de organisatie om alsnog een plek bij een gemeente te regelen. In noodgevallen kan het Rode Kruis drie hotelovernachtingen regelen voor mensen die geen slaapplek hebben. Dit is bedoeld om tijd te rekken. Medewerkers van de organisatie gaan dan rondbellen bij gemeenten. „Maar dat zou niet moeten. Dit is niet de rol van het Rode Kruis.” Soms vertrekken mensen naar het buitenland.

Gemeenten uiten ook al langere tijd zorgen over de opvang van Oekraïners en vragen om meer geld en regie vanuit de regering. Volgens het Rode Kruis zou inderdaad de landelijke overheid voor een oplossing moeten zorgen. Maar asielminister Marjolein Faber wil juist bezuinigen op de opvang voor Oekraïners.