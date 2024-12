Een motie hierover werd donderdag bij een kort mestdebat ingediend en vannacht aangenomen.

In de motie wordt de regering gevraagd om voor 1 maart „binnen de budgettaire kaders” samen met de sector een gedeeltelijke beëindigingsregeling uit te werken. Ook moet er worden aangestuurd op „een substantiële private bijdrage” die ten goede komt aan melkveehouders die meedoen aan de regeling. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) zei eerder al dat het sectorplan onder voorwaarden een toevoeging kan zijn, maar dat private partijen wel „een substantiële bijdrage” moeten leveren.

Generieke korting

Vakblad Nieuwe Oogst schreef eerder deze maand dat het sectorplan het opkopen van zo’n 100.000 koeien behelst. Uitvoering van het plan zou helpen om de druk op de mestmarkt te verlichten en een zogeheten generieke korting te voorkomen. Dat laatste houdt in dat boeren gedwongen een deel van hun vee van de hand moeten doen. Dat kan de consequentie zijn als er in Nederland te veel fosfaat en/of stikstof uit dierlijke mest wordt geproduceerd.

Met de regeling zouden fosfaatrechten definitief uit de markt worden gehaald, maar zouden boeren wel weer nieuwe, al bestaande rechten mogen aankopen. De veestapel krimpt hierdoor dus.

Kamerleden van VVD, CDA, NSC, CU, GL-PvdA, D66, BBB en SGP hadden de motie ondertekend. Alleen PvdD en FVD stemden tegen.

Wiersma legde bij de beoordeling van de motie uit dat publicatie van de regeling op 1 maart niet zal lukken. De minister spant zich ervoor in dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

Het totaalaantal melkkoeien in Nederland is in 2024 afgenomen tot 1,54 miljoen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eind vorige maand. Het totaalaantal runderen daalde met eveneens 1,9 procent, naar 3,77 miljoen op 1 april van dit jaar.