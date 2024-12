Schoof kijkt terug op niet makkelijk eerste halfjaar

Bij het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane) was het kabinet zelfs bijna gevallen, memoreert Schoof. Hij vindt het goed dat het zover niet is gekomen, waardoor het kabinet door kan werken aan „grote opgaven” in bijvoorbeeld de woningmarkt.

De minister-president zei verder dat hij zich „buitengewoon zorgen” maakt over de polarisatie in de samenleving. Daar kan iedereen iets aan doen, volgens Schoof. Hij hoopt dat Nederlanders meer met elkaar in gesprek gaan om elkaar „ietsje beter” te begrijpen. „Ik hoop dat we samen sterk staan, want de wereld om ons heen is onrustig.”

Voor het nieuwe jaar hoopt Schoof dat Rusland stopt met de „agressieoorlog tegen Oekraïne”. Dat zou volgens de premier ook goed zijn voor Nederland, omdat de aandacht kan worden verlegd naar de vele binnenlandse problemen. Hij wenst iedereen een „veilige wereld” toe.