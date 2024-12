„Zeg niet dat iedereen een eenvoudig leven moet leiden”

Binnenland Podcast Sprekend RD

De Bijbel roept op tot matigheid en eenvoud, maar ook tot verantwoordelijkheid in het omgaan met welvaart. Ds. Visscher (GG) en econoom Paul Schenderling bespraken dit thema in de podcast Sprekend RD. Hoewel ze het eens zijn over het gevaar van rijkdom, leggen ze opvallend verschillende accenten.