Dat gebeurde tijdens een overval. Zijn vrouw en 11-jarige zoon waren op dat moment ook thuis. Nadat Brood was doodgeschoten, dwongen de overvallers de vrouw om bezittingen mee te geven. Uiteindelijk gingen ze er met enkele spullen, wat geld en een auto vandoor.

De vier mannen werden in de weken na de moord een voor een aangehouden. Een van hen zat bij zijn aanhouding vast op verdenking van een andere moord. Daarvoor stond hij donderdag terecht.

De 49-jarige Brood was op Curaçao en in Nederland geliefd bij zijn collega’s. De moord veroorzaakte een schok op het eiland. Deze week is een herdenkingsmunt ter nagedachtenis aan hem overhandigd aan collega’s en aan instanties waarmee hij goed samenwerkte. Onder meer de politiechef van het eiland kreeg het bijzondere aandenken.