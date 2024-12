PAS-melders zijn boeren die eerst geen stikstofvergunning nodig hadden, maar na de PAS-uitspraak van de Raad van State in 2019 wel. Zij kunnen die vergunning zeer moeilijk verkrijgen, omdat landelijk te veel stikstof in kwetsbare natuur terechtkomt. Sinds de PAS-uitspraak zijn hun bedrijven buiten hun schuld om in feite illegaal. Inmiddels dreigt handhaving door provincies, met mogelijk boetes als gevolg, omdat perspectief op effectief stikstofbeleid vooralsnog uitblijft.

Wiersma wil dat provincies ook de komende drie jaar PAS-melders blijven gedogen, meldde zij eind november. Maar de Kamer vreest op korte termijn al een „tsunami aan handhavingsverzoeken” en is niet overtuigd dat Wiersma’s plannen perspectief bieden aan boeren. Dat perspectief is nodig, wil de rechter akkoord gaan met verder gedoogbeleid. Een „concreet plan” dat aangeeft hoe er minder stikstof neerslaat, moet er volgens de Tweede Kamer dan ook snel komen.