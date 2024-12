Energiefonds stopt, bedrijven niet bereid genoeg mee te betalen

Het ministerie heeft volgens Nobel „constructieve gesprekken” gevoerd met private partijen, zoals energiebedrijven en banken. „Alle betrokken partijen onderschrijven het belang van het ondersteunen van huishoudens op de energierekening en structurele verlichting via verduurzaming”, verzekerde de bewindsman. Maar dat heeft niet geleid tot „voldoende gezamenlijke financiering” om dat te betalen, zoals in 2023 en 2024.

Daarom ziet Nobel nu „onvoldoende juridische en financiële voorwaarden” om een energiefonds in te richten. Het kabinet verkent de komende weken welke andere mogelijkheden er zijn om het beschikbare geld volgend jaar toch te gebruiken voor hulp aan huishoudens die in de knel zitten door hun hoge energierekening.

Het Noodfonds Energie zegt in een reactie het „zeer spijtig” te vinden dat „de gereserveerde 60 miljoen euro nu niet specifiek voor kwetsbare huishoudens kan worden ingezet, zoals de afgelopen twee jaar is gedaan. We stonden klaar om deze steun te verlenen en niets stond ons in de weg om dat ook weer te doen”.

Het fonds maakt zich zorgen dat een zoektocht naar andere mogelijkheden van financiering vertraging betekent. „Terwijl huishoudens nu hulp nodig hebben.”