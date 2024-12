Het voormalige Centraal Beheer-kantoor staat in het Hertzberger Park, dat volledig in handen komt van de Gelderse gemeente. Naast het kantoorgebouw behoren ook de zogeheten Pakhoedtorens bij het gebied. Meerdere partijen maakten de afgelopen jaren plannen voor het gebied, maar daar kwam niets van terecht. Sindsdien zijn de gebouwen in verval geraakt.

De gemeente gaat nu de Pakhoedtorens slopen, het gebied bouwrijp maken en de openbare ruimte inrichten. Een vastgoedontwikkelaar koopt een deel van het gebied weer van de gemeente, om er woningen te bouwen. De Apenrots blijft in handen van de gemeente, die later met plannen komt voor dat gebouw. Het pand van architect Herman Hertzberger is een gemeentelijk monument.

Apeldoorn zegt dat het Hertzberger Park een „bruisende plek” moet worden. In het gebied moeten woningen, kantoren en maatschappelijke functies zoals cultuur en zorg komen. „Hertzberger Park is een ontzettend herkenbare plek in Apeldoorn. Zeker als je met de trein komt is het markante gebouw van Herman Hertzberger ons eerste visitekaartje”, zegt verantwoordelijk wethouder Peter Messerschmidt. „Het is echt eeuwig zonde dat het pand zo verpaupert. De verloedering van het leegstaande gebouw en omgeving is ons al jaren een doorn in het oog.”