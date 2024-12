„Op dit moment beschikt Defensie over zeer beperkte middelen voor zelfverdediging tegen deze dreiging”, aldus de bewindsman. Hij wil snel beschermingsmiddelen aanschaffen. In de loop van volgend jaar moeten de eerste middelen al worden geleverd en die gaan naar eenheden die worden ingezet in het oosten van Europa.

Militairen kunnen zich met de hulpmiddelen beter verdedigen tegen drones van maximaal 20 kilo die een bereik hebben van minimaal een kilometer. Ze krijgen betere richtmiddelen voor hun wapens, draagbare stoorzenders om de signalen van drones te hinderen en sensoren waarmee drones sneller kunnen worden ontdekt.

Met de aanschaf is een investering van tussen de 50 en 250 miljoen euro gemoeid.