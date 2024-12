Basic-Fit eindigt hoger na oproep tot aandeleninkoop van belegger

Basic-Fit won 2 procent na de brief. Impactive Capital heeft een belang van ongeveer 10 procent in het bedrijf en is enthousiast over de prestaties van Basic-Fit in de afgelopen jaren. Naast geld steken in de aankoop van eigen aandelen zou de fitnessketen ook moeten blijven investeren in de opening van nieuwe sportscholen, vindt Impactive Capital.

De AEX verloor 1,6 procent tot 878,83 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 832,00 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs zakten de bekendste graadmeters tot 1,3 procent. Beleidsmakers van de Federal Reserve verwachten volgend jaar minder vaak de leenkosten te verlagen dan ze eerder dachten, omdat de inflatie waarschijnlijk hoger blijft dan gedacht. Dit is nadelig voor de waarde van aandelen.

De bijgestelde verwachtingen rond het rentebeleid van de Fed hadden ook effect op de valutamarkten. De euro zakte tot het laagste niveau in twee jaar. Bij het slot van de Europese beurzen stond de euro 0,9 procent lager ten opzichte van de dollar. Een euro was 1,0384 dollar waard.

Shell eindigde 0,8 procent lager. Analisten van Piper Sandler verlaagden hun koersdoel voor aandelen van het olie- en gasbedrijf. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 1 procent) verloor ook terrein, ondanks een positief oordeel van analisten van JPMorgan. Kenners van de zakenbank gaan het bedrijf volgen met een overweight-advies.

Flitshandelaar Flow Traders profiteerde van de levendige handel op de financiële markten en was een van de schaarse winnaars in de MidKap. Het aandeel won 1,6 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent minder waard op 70,16 dollar per vat. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 72,81 dollar per vat.