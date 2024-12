Speciale aandacht vraagt de projectorganisatie voor enkele langere perioden met hinder. Zo rijden er van 18 tot 27 januari veel minder treinen bij station Amsterdam Zuid. Twee maanden later, van 15 tot 23 maart, is dat nog een keer het geval.

In het lange Hemelvaartsweekend van 28 mei tot 2 juni is de A10 Zuid op verschillende stukken dicht. Van 26 juni tot 12 juli rijden er zestien dagen minder treinen en zijn de A10 Zuid en Oost richting Utrecht en Hengelo dicht. De extra reistijd kan dan oplopen tot een uur. Direct daarna wordt de drukke Amstelveenseweg voor zes weken afgesloten ter hoogte van de A10. Die afsluiting is van 12 juli tot 20 augustus.

Eerder deze week meldden onder meer Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en ProRail dat Amsterdam te maken krijgt met ernstige verkeershinder in 2025. Dat komt door werkzaamheden aan snelwegen, lokale wegen en station Amsterdam Centraal. Zuidasdok zegt dat de werkzaamheden „goed op elkaar zijn afgestemd”.